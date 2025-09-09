Ізраїль атакував столицю Катару, там нібито була штаб-квартира ХАМАС

Ізраїль завдав авіаудару по столиці Катару Досі. В Ізраїлі заявляють, що у Катарі нібито була штаб-квартира угруповання ХАМАС.

Про це повідомляють CNN та Al Jazeera.

Армія Ізраїлю заявила, що в рамках спільної операції з агентством безпеки Шин Бет вони нібито завдали "точного удару" по "вищому керівництву" ХАМАС. Те, що армія Ізраїлю завдала удару по Катару — у заяві не повідомляється.

У Досі було чутно вибухи та видно дим від них. За даними видання Al Jazeera, у Катарі відбувалась зустріч представників угруповання ХАМАС та для обговорення останньої пропозиції США щодо припинення бойових дій. Саме в цей момент Ізраїль атакував Доху.

Атака Ізраїля по Катару відбулась через кілька днів після того, як командувач ізраїльської армії Еяль Замір "погрожував" убити лідерів ХАМАС, які проживають за кордоном.

Катар засудив атаку Ізраїля по своїй столиці та назвав його таким, що загрожує безпеці своїх громадян.

"Держава Катар підтверджує, що не потерпить такої безрозсудної поведінки Ізраїлю та його постійного втручання в регіональну безпеку, а також будь-яких дій, спрямованих проти його безпеки та суверенітету. Розслідування тривають на найвищому рівні, і подальші подробиці будуть оголошені, як тільки вони стануть доступними", — повідомили в уряді Катару.

Правоохоронні органи Катару підтвердили журналістам Al Jazeera, що Ізраїль завдав удару по урядовому обʼєкту. Цей обʼєкт знаходився у густонаселеному районі Дохи серед житлових будинків.

Це перша атака Ізраїля на Катар в рамках військової операції у Секторі Гази.

9 вересня Ізраїль наказав мешканцям міста Газа евакуюватися перед новим наступом після того, як Ізраїль попередив, що посилює свої військові атаки у Секторі Гази у вигляді “потужного урагану”, якщо ХАМАС не звільнить останніх заручників, яких він утримує. Газа знаходиться у Секторі Гази, на вузькій ділянці східному узбережжі Левантійського моря. Межує з Єгиптом та Ізраїлем.