Сирський оголосив про створення окремого роду військ — безпілотних систем ППО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що зараз триває створення нового роду військ у складі Повітряних сил — Безпілотних систем протиповітряної оборони.

Про це він сказав на зустрічі з представниками медіа, передає кореспондентка Суспільного.

"Маю на увазі дрони-перехоплювачі вітчизняного та іноземного виробництва, які знищують "шахеди" з високою ефективністю – 70% і більше… Тому створюються і нарощуються підрозділи, оснащені цими дронами-перехоплювачами, і командування, яке буде займатися саме цими дронами", — розповів Сирський.

Дрони-перехоплювачі — це безпілотники, що знищують інші повітряні цілі, зокрема розвідувальні та ударні БПЛА противника, в повітрі. Їхнім виробництвом займається низка українських компаній.