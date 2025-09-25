Канцлер Німеччини Мерц закликав ЄС передати Україні заморожені російські активи

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Євросоюз використовувати заморожені російські активи для фінансування військової допомоги Україні. Мерц вважає, що так можливо розблокувати позику розміром у 140 мільярдів євро для України.

Про це Фрідріх Мерц повідомив Financial Times.

Канцлер Німеччини вважає, що Європейський Союз повинен знайти правовий механізм використання заморожених російських активів. Він заявив, що вкрай важливо "систематично та масово підвищувати витрати на оборону через агресію Росії".

Фрідріх Мерц вважає, що ЄС може надати Україні позику розміром у 140 мільярдів євро без відсотків, якщо залучить для цього російські активи. Він не бачить у такому механізм порушення права власності, на якому наполягають противники передачі Україні заморожених російських активів.

"Позика буде повернута лише після того, як Росія компенсує Україні збитки, завдані нею під час цієї війни. Зараз я виступаю за мобілізацію фінансових ресурсів у масштабах, які забезпечать військову стійкість України протягом кількох років", — прокоментував свою позицію Фрідріх Мерц.

Канцлер Німеччини додав, що кошти повинні бути спрямовані виключно на закупівлю військової техніки, а не на покриття загального бюджету України.

Згідно з пропозицією Фрідріха Мерца, позика спочатку буде гарантована державами-членами ЄС, а потім забезпечений коштами з наступного довгострокового бюджету Євросоюзу у 2028 році. Він стверджує, що механізм має бути узгоджений "переважною більшістю" держав-членів ЄС, адже структура голосування не надає перевагу у запровадженні вето Угорщині, яка може виступити проти такого рішення.

"Така комплексна програма також повинна допомогти зміцнити та розширити європейську оборонну промисловість. Це служитиме як нашій колективній безпеці, так і європейському суверенітету", — заявив Фрідріх Мерц.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що повна конфіскація російських заморожених активів буде порушенням міжнародного права.

Заморожені активи РФ та ініціатива ERA від G7 та ЄС

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордоном виявили заморожені активи Банку Росії на майже 280 мільярдів євро. Понад дві третини з них — в Євросоюзі.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 мільярда євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 мільярда, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використати відсотки заморожених російських активів для виділення Україні 50 мільярдів доларів. Проте США вимагають від ЄС чітких гарантій, що кредит для України можна буде повністю "погасити" активами в ЄС, оскільки спливає термін санкцій Євросоюзу проти Росії.

Згодом у Вашингтоні заявили, що не розблокують російські активи, допоки Москва не виплатить Києву репарації в повному обсязі.

У жовтні 2024-го лідери країн Групи семи (G7) погодили Україні кредит на 50 мільярдів доларів, який погашатимуть коштом прибутків від заморожених російських активів.

10 грудня торік США оголосили про виділення Україні позики у 20 мільярдів доларів, яка буде погашена коштом заморожених активів РФ, Євросоюз надасть до 35 мільярдів, Велика Британія виділила майже 3 мільярди через механізм G7.