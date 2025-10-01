В Україну з російської окупації повернули ще двох молодих українців

В Україну з тимчасово окупованої Росією території вдалося повернути ще двох молодих хлопців.

Про це у Telegram 1 жовтня повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, один із них отримав повістку ще у 17 років і жив у постійному страху примусової мобілізації.

"Досягнувши повноліття, він вирішив тікати, щоб його не примусили воювати проти власної держави", — каже посадовець.

Інший хлопець, як стверджує посадовець, також отримав повістку, а під час обшуку російські військові забрали у нього український паспорт, що значно ускладнило виїзд з окупації.

"Лише завдяки допомозі волонтерів хлопцю вдалося вибратися з окупації. Сьогодні обидва вже на підконтрольній території України. Вони отримують підтримку, відновлюють документи та роблять перші кроки до нового життя у вільній Україні", — додав голова ОПУ.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

23 вересня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що до України вдалось повернути 1625 українських дітей.