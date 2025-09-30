Працівники газодобувної платформи Sleipner A в Норвегії повідомили про спостереження за дроном. Керівник операцій Роджер Літлатун підтвердив, що розпочато внутрішнє розслідування.

Про це повідомляє норвезький суспільний мовник NRK.

Sleipner A – це інтегрована платформа для буріння, видобутку та розміщення нафти у Північному морі. За даними поліції, повідомлення про спостереження надійшло близько 20:30 від компанії Equinor.

"Вони помітили щось, що може нагадувати дрон. Я не можу надати більше деталей", – зазначив Літлатун.

Розміщення газодобувної платформи Sleipner A в Північному морі . OpenStreetMap

За його словами, спостереження не вплинули на роботу платформи, і компанія дотримується внутрішніх процедур безпеки. Прессекретар Equinor Магнус Францен Ейдсвольд додав, що компанія зазвичай повідомляє поліцію та Норвезьку морську адміністрацію, але не розголошує подробиць.

За останні тижні кілька спостережень дронів у Данії та Норвегії вже призвели до тимчасового закриття аеропортів Каструп та Осло. Пізно ввечері в неділю норвезький рейс з Осло до Бардуфосса був змушений повернутися після того, як на маршруті помітили дрона.

Що відомо про дрони над скандинавськими країнами

22 вересня у Копенгагені (Данія) закривали аеропорт Каструп через 2–3 великі дрони. Щонайменше 35 рейсів перенаправили до інших летовищ. Один літак здійснив екстрену посадку через брак пального. Аеропорт відновив роботу близько 01:00.

У ніч на 25 вересня закривали аеропорт Ольборг, який також є військовою базою, через появу дронів. Кількість і тип дронів невідомі. Порушення вплинуло на роботу збройних сил. Дрони летіли з увімкненими вогнями, їхня кількість і тип залишаються невідомими.

У Мальме (Швеція) теж помічали безпілотники у повітряному просторі 22 вересня, в той час, коли Данія закривала свій повітряний простір через проліт дронів.

У Осло (Норвегія): зафіксували дрони над військовим об’єктом — фортецею Акерсгус — та аеропортом Гардермуен. Його закривали. Поліція затримала двох громадян Сінгапуру. Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявляв, що навесні та влітку 2025 року Росія тричі порушувала повітряний простір країни.

27 вересня над військовою авіабазою Ерланд пролітали безпілотники. Наступного дня у Норвегії через дрон довелося розвернути літак, який летів з Осло до Бардуфосса. Крім того, в іншому регіоні країни через дрон літак перенаправили в альтернативний аеропорт.

29 вересня прем’єр Швеції Ульф Крістерссон оголосив, що країна передасть Данії радари та системи протидії дронам після інцидентів із дронами та для посилення безпеки європейських самітів у Копенгагені.