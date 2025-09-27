НАТО оголосило про розширення своєї місії у Балтійському морі у відповідь на серію інцидентів із безпілотниками в Данії. Альянс залучає нові засоби спостереження та щонайменше один фрегат, оснащений системами для виявлення, відстеження та знищення повітряних цілей.

Про це повідомили в Reuters.

За даними збройних сил Данії, вночі над військовими об’єктами були помічені невстановлені дрони. Раніше цього тижня через появу дронів тимчасово закривали Копенгагенський аеропорт та ще п’ять менших аеропортів країни.

"НАТО проводитиме ще більш посилену пильність у регіоні Балтійського моря, використовуючи нові багатодоменні ресурси", — йдеться в офіційній заяві Альянсу.

Нові сили підсилять місію Baltic Sentry, започатковану у січні після випадків пошкодження енергетичних кабелів, телекомунікаційних ліній та газопроводів на дні Балтійського моря. У межах цієї операції країни НАТО вже використовують фрегати, патрульні літаки та морські безпілотники для захисту критичної інфраструктури.

Крім того, у вересні Альянс запустив місію Eastern Sentry, яка має зміцнити оборону східного флангу Європи після повідомлень про російські дрони в польському повітряному просторі.

НАТО також попередило Росію, що готове застосувати «усі необхідні військові та невійськові засоби» для захисту своїх союзників.