Уряд Данії готує законопроєкт, що розширює можливості збивати безпілотники

Уряд Данії готує законопроєкт, який дасть власникам критичної інфраструктури ширші повноваження для нейтралізації безпілотників після серії нічних інцидентів над аеропортами та авіабазами.

Про це повідомив міністр юстиції Сорен Папе Поульсен, якого цитує данський суспільний мовник DR.

За його словами, минулої ночі з аеропортів Ольборга, Есб’єрга й Сьондерборга, а також з авіабази Скридструп надходили повідомлення про безпілотники. Через це аеропорт в Ольборзі закривали на кілька годин і були значні порушення повітряного руху. Міністерства юстиції та транспорту розробляють модель жорсткішого регулювання повітряного простору і механізми протидії гібридним атакам.

"Мета такого роду гібридної атаки — створити страх. Це для того, щоб змусити нас боятися. Ми повинні визнати, що час, коли будь-хто міг вільно та незареєстровано запускати більші безпілотники в повітря навколо Данії — минув", — йдеться в заяві міністра, яку цитує DR.

У відомстві наголосили, що останні інциденти — частина "довгої серії" загроз для критичної інфраструктури в Європі, серед яких кібератаки та порушення повітряного простору безпілотниками. Через це влада вважає за необхідне надати чіткі інструменти для швидкої відповіді на загрози, зокрема, регулювання запуску і реєстрації більших дронів та повноваження щодо їх знешкодження.

Відповідні зміни мають на меті зменшити ризики для авіаційної безпеки й уникнути повторних тривалих закриттів аеропортів, кажуть у міністерстві. Формальна подача законопроєкту очікується найближчим часом, додав DR.

Що відомо про дрони над скандинавськими країнами

22 вересня у Копенгагені (Данія) закривали аеропорт Каструп через 2–3 великі дрони. Щонайменше 35 рейсів перенаправили до інших летовищ. Один літак здійснив екстрену посадку через брак пального. Аеропорт відновив роботу близько 01:00.

У ніч на 25 вересня закривали аеропорт Ольборг, який також є військовою базою, через появу дронів. Кількість і тип дронів невідомі. Порушення вплинуло на роботу збройних сил. Дрони летіли з увімкненими вогнями, їхня кількість і тип залишаються невідомими.

У Мальме (Швеція) теж помічали безпілотники у повітряному просторі 22 вересня, в той час, коли Данія закривала свій повітряний простір через проліт дронів.

У Осло (Норвегія): зафіксували дрони над військовим об’єктом — фортецею Акерсгус — та аеропортом Гардермуен. Його закривали. Поліція затримала двох громадян Сінгапуру. Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявляв, що навесні та влітку 2025 року Росія тричі порушувала повітряний простір країни.