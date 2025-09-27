Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий допомагати Словаччині з альтернативними постачаннями газу і нафти. Також, за його словами, аналогічні пропозиції Україна готова зробити й для Угорщини, проте зустрічних кроків з боку Будапешту поки не спостерігається.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Києві, передає кореспондент Суспільного.

Глава держави наголосив, що Україна зацікавлена в нормальних стосунках з усіма партнерами в Євросоюзі та з усіма державами-членами НАТО.

"Словаччина — одна з таких країн. Ми готові допомогти їй в альтернативних постачаннях, але не в постачанні нафти та газу РФ", — сказав він.

За його словами, у жовтні очікується міжурядова зустріч України та Словаччини, на якій українська сторона запропонує альтернативні кроки енергетичної підтримки.

Водночас президент зауважив, що Київ готовий обговорювати питання постачання енергоносіїв і з Угорщиною.

"Але з їхнього боку ніяких кроків, окрім сигналів медіа щодо підтримки України, я не чую. А ще ми бачимо дрони-розвідники. Тому я позитиву з угорської сторони від керівництва Угорщини не бачу кроків назустріч. Але, безумовно, ми завжди готові до діалогу",— сказав президент.

Раніше глава угорської дипломатії Петер Сійярто заявив, що Будапешт не відмовиться від російської нафти, попри вимоги Білого дому.

Наразі Угорщина і Словаччина імпортують нафту з РФ трубопроводом "Дружба". Йдеться про близько 200-250 тисяч барелів на день, а це приблизно 3% попиту Євросоюзу на цю сировину.

22 вересня у Єврокомісії повідомили, що у 19-му пакеті антиросійських санкцій, який наразі готується, ЄС не планує зупиняти постачання нафти трубопроводом "Дружба".

4 вересня стало відомо, що президент США Дональд Трамп під час віртуальної зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами заявив, що саме Європа “фінансує війну” через закупівлі російської нафти. Трамп прямо вимагав від ЄС активніших економічних кроків проти Росії, наголошуючи, що впродовж року Росія отримала 1,1 мільярда євро від продажу пального ЄС.

У травні 2022 року Єврокомісія представила план REPowerEU. Його метою є припинення імпортування російських нафти та газу країнами ЄС до 2027 року.

Серед заходів — диверсифікація постачань нафти та газу від інших країн-імпортерів та розробка "механізму спільних закупівель", який буде вести переговори й укладатиме контракти на закупівлю газу від імені держав-членів, які беруть у ньому участь. Комісія також розгляне законодавчі заходи, які з часом вимагатимуть від держав-членів диверсифікації постачань газу та нафти. Також Єврокомісія пропонує країнам-членам перехід на відновлювальні джерела енергії до 2030 року. 45% енергії країни мали б отримувати від відновлюваних джерел.

Словаччина та Угорщина виступають проти REPowerEU. Так, у липні 2025 року Словаччина блокувала ухвалення 18 пакета санкцій ЄС проти Росії через план REPowerEU. У Словаччині вважають, що заходи в рамках REPowerEU "загрожують" економіці країни та енергетичній безпеці.