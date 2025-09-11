США хочуть, щоб ЄС повністю відмовився від російського газу

США прагнуть, щоб Європейський Союз повністю відмовився від імпорту російського газу. Для цього США пропонують експортувати у ЄС американські енергоносії.

Про це повідомив секретар США з енергетики Кріс Райт за підсумками зустрічі з європейським комісаром з питань енергетики Даном Йоргенсеном на брифінгу 11 вересня, передає кореспондентка Суспільного.

Так Кріс Райт заявив, що майже 50% імпортованого газу у Європі походить з Росії.

"Ми розглядаємо енергетику як важливу стабілізуючу силу для світу. Наша мета полягає у тому, щоб експортувати американську енергію нашим союзникам по всьому світу, щоб вони могли купувати енергію у надійних друзів, а не у супротивників. Ми прагнемо зменшити показник імпорту газу з РФ до нуля, і найбільшим заповнювачем цієї прогалини є експорт енергії зі Сполучених Штатів. Ми хочемо продовжувати це робити і припинити весь імпорт російської енергії до ЄС", — сказав Кріс Райт.

Водночас єврокомісар Дан Йогансен повідомив, що для відмови Євросоюзу від російського газу необхідна допомога американських партнерів у постачанні зрідженого природного газу

"Неприпустимо, що ми все ще імпортуємо газ, нафту та ядерне паливо з Росії. Нам вдалося значно скоротити імпорт, але він все ще залишається. Саме тому я висунув пропозицію REPower EU, щоб заборонити імпорт російського газу. Щоб це відбулося без підвищення цін і проблем із безпекою постачання в Європі, нам потрібна допомога наших американських друзів. Нам потрібно імпортувати більше ЗПГ зі США", — сказав Дан Йогансен.

Дан Йогансен вважає, що скоро Євросоюз ухвалить план із відмови російських енергоносіїв.

"Ми досить скоро досягнемо угоди, досить скоро досягнемо компромісу щодо оновленого законодавства ЄС. Я сподіваюся, що воно буде підтримане одностайно, але це також законодавство, яке може бути прийняте кваліфікованою більшістю. Тому я думаю, що сигнал, якого чекала американська адміністрація, – це впевненість у тому, що ми дійсно серйозно говоримо, що хочемо позбутися залежності від російського викопного палива", — сказав Дан Йогансен.

Президент США Дональд Трамп закликав європейських лідерів припинити закупівлю російської нафти та запровадити тарифи до 100% проти Китаю та Індії для посилення тиску на Москву.

Раніше стало відомо, що Європейська комісія розглядає можливість пришвидшення поступової відмови від російської нафти та газу в межах 19-го пакету санкцій проти Москви. Рішення пов’язане з тиском США та координацією заходів щодо зменшення доходів Росії.

У травні 2022 року Єврокомісія представила план REPowerEU. Метою плану є припинення імпортування російських нафти та газу країнами ЄС до 2027 року. Серед заходів — диверсифікація поставок нафти та газу від інших країн-імпортерів та розробка "механізму спільних закупівель", який буде вести переговори й укладатиме контракти на закупівлю газу від імені держав-членів, які беруть у ньому участь. Комісія також розгляне законодавчі заходи, які з часом вимагатимуть від держав-членів диверсифікації поставок газу та нафти. Також Єврокомісія пропонує країнам-членам перехід на відновлювальні джерела енергії до 2030 року. 45% енергії країни мали б отримувати від відновлюваних джерел.

Словаччина та Угорщина виступають проти REPowerEU. Так, у липні 2025 року Словаччина блокувала ухвалення 18 пакета санкцій ЄС проти Росії через план REPowerEU. У Словаччині вважають, що заходи в рамках REPowerEU "загрожують" економіці країни та енергетичній безпеці.