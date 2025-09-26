Україна запровадила заборону на вʼїзд для трьох високопоставлених військових посадовців Угорщини. Відповідний крок є "дзеркальною відповіддю" на аналогічні обмеження, які раніше запровадив Будапешт щодо українських військових.

Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Наша дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону на в'їзд в Угорщину для наших військових чиновників. На кожен акт неповаги з боку Угорщини буде надано адекватну відповідь, особливо на неповагу до наших військових", – написав Сибіга.

Заборона на в'їзд Роберту Бровді: що відомо

Нагадаємо, 28 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що угорський уряд забороняє закарпатцю Роберту Бровді на позивний "Мадяр" в'їзд до країни як командувачу української військової частини, яка здійснила напад на нафтопровід "Дружба".

Роберт Бровді — етнічний угорець. Командир СБС відповів на заборону в'їзду в Угорщину.

"Вони захищають не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною, купуючи котру, ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та шахедами по мирним містам України. Лише сьогодні, 28 серпня 2025 року, вбили десятки українців у Києві. Ваші кінцівки — по лікоть в українській крові", — написав Бровді у Facebook.

28 серпня Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини та вручило ноту протесту через заборону на вʼїзд для Бровді.

Що відомо про удар по нафтопроводу "Дружба"

13 серпня Сійярто заявив, що Україна здійснила атаку безпілотником на станцію нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

18 серпня він знову звинуватив Україну в "атаці на нафтопровід", що призвело до "припинення постачань нафти" до Угорщини.

21 серпня командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що оператори українських Сил безпілотних систем атакували станцію нафтопроводу "Дружба" в російському місті Унеча.

22 серпня Сійярто знову заявив, що транспортування російської нафти до його країни знову припинено через українську атаку на нафтопровід "Дружба" в Брянській області РФ. Він назвав це "нападом на енергетичну безпеку" та "спробою втягнути країну у війну".

27 серпня Петер Сійярто анонсував відновлення постачання нафти з РФ нафтопроводом "Дружба".