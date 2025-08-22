Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що транспортування російської нафти до країни знову припинено через українську атаку на нафтопровід "Дружба" в Брянській області РФ.

Про це він у фейсбук.

"Вночі отримали звістку про нову атаку по нафтопроводу "Дружба" на російсько-білоруському кордоні — уже втретє за короткий проміжок часу. Транспортування сирої нафти до Угорщини знову припинено", — написав Сійярто.

Він також назвав атаку "нападом на енергетичну безпеку країни" та "спробою втягнути країну у війну".

"Це не спрацює! Ми продовжимо всіма силами підтримувати мирні зусилля та захищатимемо національні інтереси!" — написав Сійярто.

Напередодні командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про те, що оператори українських Сил безпілотних систем атакували станцію нафтопроводу "Дружба" в російському місті Унеча.

Що відомо про заяви Угорщини щодо атаки України по нафтопроводу "Дружба"

Нагадаємо, 13 серпня Сійярто заявив, що Україна здійснила атаку безпілотником на станцію нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

За його словами, ця магістраль забезпечує постачання нафти до Угорщини та грає ключову роль у її енергетичній безпеці. Посадовець наголосив, що зараз Угорщина є головним постачальником електроенергії для України, і без угорської підтримки енергетична стабільність української системи була б значно слабшою.

18 серпня Сійярто знову звинуватив Україну в "атаці на нафтопровід", що призвело до "припинення постачань нафти" до його країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяви угорського колеги, наголосивши, що саме РФ розпочала війну, яку наразі відмовляється завершувати. А Угорщина, попри ненадійність Москви, продовжує зберігати "свою залежність від Росії".

"Угорщина роками казала, що Москва — ненадійний партнер. Незважаючи на це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер ви можете надсилати свої скарги і погрози — своїм друзям у Москві", — написав Сибіга.

20 серпня Угорщина заявила про відновлення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".