Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини та вручило ноту протесту через заборону на вʼїзд для командира Сил безпілотних систем Роберта Бровді.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі X.

Андрій Сибіга назвав це рішення угорської влади "дискримінацією".

"Посла Угорщини викликали до МЗС України. Йому було вручено ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому було заборонено в'їзд до країни його предків. Ми закликаємо Угорщину і надалі утримуватися від недружніх дій та натомість вести конструктивний діалог, до якого Україна залишається готовою", — написав Андрій Сибіга.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина забороняє Роберту Бровді в'їзд до країни як командувачу української військової частини, яка здійснила напад на нафтопровід "Дружба".

Роберт Бровді — етнічний угорець. Командир СБС відповів на заборону в'їзду в Угорщину.

"Я — Українець, і прибуду на Батьківщину мого Батька вже після вас. Справжніх Мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм набриднете", — прокоментував Роберт Бровді.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі Х написав, що Польща запрошує в гості, якщо Роберту Бровді потрібен відпочинок та Угорщина не впускає.

Що відомо про удар по нафтопроводу "Дружба"

13 серпня Сіярто заявив, що Україна здійснила атаку безпілотником на станцію нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

18 серпня він знову звинуватив Україну в "атаці на нафтопровід", що призвело до "припинення постачань нафти" до Угорщини.

21 серпня командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що оператори українських Сил безпілотних систем атакували станцію нафтопроводу "Дружба" в російському місті Унеча.

22 серпня Сіярто знову заявив, що транспортування російської нафти до його країни знову припинено через українську атаку на нафтопровід "Дружба" в Брянській області РФ. Він назвав це "нападом на енергетичну безпеку" та "спробою втягнути країну у війну".

27 серпня Петер Сіярто анонсував відновлення постачання нафти з РФ нафтопроводом "Дружба".