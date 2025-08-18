Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто знову звинуватив Україну в "атаці на нафтопровід", що призвело до "припинення постачань нафти" до його країни.

Про це він написав у фейсбук.

"Україна знову атакувала нафтопровід до Угорщини, в результаті чого транспортування нафти до нашої країни припинено. Чергова атака проти нашої енергетичної безпеки обурлива і неприйнятна", — написав Сійярто.

За його словами, трансформаторну станцію, необхідну для роботи трубопроводу, намагаються відновити якомога швидше, але "коли саме зможуть відновити постачання — невідомо".

"Брюссель та Київ вже три з половиною роки намагаються втягнути Угорщину до війни в Україні, і українські атаки на нашу енергетичну безпеку, що почастішали, також спрямовані на це. Тому давайте ще раз прояснимо: це не наша війна, ми не маємо до неї ніякого стосунку, ми не хочемо втручатися в неї, і поки ми при владі, ми не будемо втручатися", — написав глава МЗС Угорщини.

Угорський дипломат не уточнив, про який саме нафтопровід йдеться.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяви угорського колеги, підкресливши, що саме РФ розпочала війну, яку наразі відмовляється завершувати. А Угорщина, попри ненадійність Москви, продовжує зберігати "свою залежність від Росії".

"Угорщина роками казала, що Москва — ненадійний партнер. Незважаючи на це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер ви можете надсилати свої скарги і погрози — своїм друзям у Москві", — написав Сибіга.

Згодом Петер Сійярто відреагував на слова Андрія Сибіги, наголосивши на двох фактах, які, на його думку, залишилися "поза увагою" української сторони:

"Він порадив мені поскаржитися росіянам. Ці факти якимось чином пройшли повз увагу мого колеги. Перший факт: Росія вже десятиліття транспортує нафту до Угорщини через трубопровід "Дружба". Це в інтересах Угорщини. Другий факт: Україна атакує цей трубопровід, і через українські атаки постачання нафти регулярно припиняється. Це суперечить інтересам Угорщини", — написав Сійярто.

Він також наголосив, що інтереси Угорщини для нього "понад усе".

"І не забуваймо: більшість поставок електроенергії для України надходить з Угорщини...", – зазначив глава МЗС Угорщини.

Нагадаємо, 13 серпня Сійярто заявив, що Україна здійснила атаку безпілотником на станцію нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

За його словами, ця магістраль забезпечує постачання нафти до Угорщини та грає ключову роль у її енергетичній безпеці. Посадовець наголосив, що зараз Угорщина є головним постачальником електроенергії для України, і без угорської підтримки енергетична стабільність української системи була б значно слабшою.