У четвер ввечері, 21 серпня, оператори українських Сил безпілотних систем атакували станцію нафтопроводу "Дружба" в російському місті Унеча.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, удару завдали оператори 14-го полку СБС.

Командувач додав фразу: "Даєш ремонт за 48 годин", натякаючи на відновлення постачання нафти після попередньої атаки на нафтоперекачувальну станцію.

Крім того, Бровді написав угорською "Ruszkik haza!" — "Росіяни йдіть додому!".

"Мандрівка Птахів СБС хробачими НПЗ продовжується…", — підсумував Роберт "Мадяр" Бровді, ймовірно, маючи на увазі подальші удари українських дронів.

У ніч на 18 серпня дрони ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області, РФ. Про це повідомляв Генштаб ЗСУ.

Після цього міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що прокачування російської нафти призупинили через удар української сторони по нафтопроводу.

В МЗС Угорщини тоді наголосили, що їхня країна є головним постачальником електроенергії для України, і без угорської підтримки енергетична стабільність української системи була б значно слабшою.

20 серпня Петер Сійярто повідомив, що транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини відновлено.