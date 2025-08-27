Транспортування нафти з РФ до Угорщини трубопроводом "Дружба", який кілька разів на російській території атакували українські БПЛА, незабаром буде відновлено у тестовому режимі.

Про це у Facebook повідомив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто за результатами телефонної розмови з першим заступником російського міністра енергетики Павлом Сорокіним.

За словами Сіярто, збитки, завдані внаслідок дронового удару по розподільчій станції нафтопроводу "Дружба", виявилися "настільки великими", що відновлювальні роботи займуть кілька днів.

"Обговорили ситуацію телефоном із заступником міністра енергетики РФ Павлом Сорокіним. Виявилось, що після напружених зусиль вдалося знайти технологічне рішення, що відновить постачання нафти до Угорщини, спочатку у тестовому режимі та меншими обсягами", — йдеться у дописі глави угорської дипломатії.

Він додав, що "внутрішні комерційні резерви" запасів нафти в Угорщині поки що зберігаються, тому їх не довелося використовувати.

13 серпня Сіярто заявив, що Україна здійснила атаку безпілотником на станцію нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

18 серпня він знову звинуватив Україну в "атаці на нафтопровід", що призвело до "припинення постачань нафти" до Угорщини.

21 серпня командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що оператори українських Сил безпілотних систем атакували станцію нафтопроводу "Дружба" в російському місті Унеча.

22 серпня Сіярто знову заявив, що транспортування російської нафти до його країни знову припинено через українську атаку на нафтопровід "Дружба" в Брянській області РФ. Він назвав це "нападом на енергетичну безпеку" та "спробою втягнути країну у війну".