Саудівська Аравія виділить Палестині $90 млн

Королівство Саудівська Аравія пожертвує Палестинської адміністрації 90 мільйонів доларів.

Про це сказав 25 вересня міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан під час спілкування з журналістами, цитують Sada News Agency та Erem News.

Фархан оголосив про створення Міжнародної коаліції з фінансової підтримки Палестинської адміністрації, в межах якої Ер-Ріяд і виділяє кошти.

"Ми побудуємо чіткий шлях і створимо ефективний механізм підтримки палестинців, і що дводержавне рішення забезпечить безпеку і мир у регіоні", — вважає принц.

Оскільки вже 159 країн визнали Палестину, міністр зауважує, що створення Палестинської держави стало незворотним фактом завдяки зростальній міжнародній волі. У цьому контексті він згадав про США: "Ми раді, що Вашингтон зосереджений на припиненні війни в Газі, що відповідає створенню Держави Палестина".

Що відомо про визнання Палестини

Президент Франції Емманюель Макрон на сесії Генеральної асамблеї ООН 22 вересня заявив, що Франція визнає Палестину. До того прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу засудив рішення Парижа визнати Палестинську державу. Держсекретар США Марко Рубіо також висловився проти визнання Палестини.

21 вересня Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія офіційно визнали державу Палестина. Три країни наголосили, що угруповання ХАМАС не має бути причетним до формування уряду Палестини та створення двох держав — Ізраїля та Палестини — це "шлях до тривалого миру для ізраїльського та палестинського народів".

Ізраїль пригрозив "знищити палестинську терористичну владу" після того, як Велика Британія, Австралія та Канада визнали державу Палестина 21 вересня.

Палестина — частково визнана держава на Близькому Сході. Проголошення держави Палестина відбулось у 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує, серед них Сектор Гази. Значна частина території Західного берега річки Йордан контролюється ізраїльською армією, а Східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією.