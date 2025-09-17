Україна підтримує створення двох держав — Ізраїлю та Палестини, які співіснуватимуть у мирі та безпеці. Київ засуджує як удари Ізраїлю, що призводять до жертв серед цивільних, так і напади ХАМАСу.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час пресконференції, передає кореспондентка Суспільного.

Він нагадав, що Україна неодноразово висловлювалася проти ударів по Сектору Гази, коли вони спричиняли значні втрати серед мирного населення.

"Для нас це чутливе питання, адже ми щодня стикаємося з обстрілами з боку Росії", — зазначив Тихий.

Водночас речник підкреслив, що Київ засудив напад ХАМАСу, який став початком ескалації. Україна також надавала гуманітарну допомогу палестинцям у межах ініціативи Grain from Ukraine, зокрема постачала борошно.

"Ми виступаємо за врегулювання на Близькому Сході, яке б повернуло безпеку та стабільність. Україна підтримує всі кроки, які здатні знизити напругу і наблизити реалізацію принципу двох держав", — наголосив речник МЗС.

Відомо, що ізраїльські військові 15 вересня розпочали наземне вторгнення в Газі. Як повідомляє CNN, авіаудари зруйнували десятки житлових і висотних будівель, які ізраїльська сторона вважає об’єктами ХАМАС. За даними палестинської преси, невдовзі після вечірніх авіаударів ізраїльські танки зайшли до міста.

Уряд Ізраїлю повідомляв, що не збирається "окуповувати" Газу, а контроль необхідний для звільнення заручників після подій 7 жовтня 2023 року. Станом на 5 вересня Ізраїль заявляв, що контролює 40% міста Газа. Палестинці покидають Газу через атаки Ізраїлю. ЦАХАЛ заявляє, що понад 250 тисяч людей залишили місто.