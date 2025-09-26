Перейти до основного змісту
Трамп знову "розчарований" Путіним, Україна уразила три газорозподільчі станції на окупованій Луганщині. 1311 день війни
українські військові запускають дрон Avenger
Українські військові готуються до запуску дрона Avenger, Харківська область, 24 вересня 2025 року. AP/Yevhen Titov

26 вересня — 1311-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

Генштаб: від початку доби на фронті сталося 157 бойових зіткнень

Генеральний штаб Збройних сил України подав нове зведення станом на 22:00 25 вересня.

Він вказує, що від початку доби відбулося 157 бойових зіткнень на фронті. Армія РФ завдала 38 авіаційних ударів, скинувши 71 керовану авіабомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1440 дронів-камікадзе та здійснили 2991 обстріл позицій українських військ і населених пунктів.

Найбільше боєзіткнень було на Покровському (56), Новопавлівському (26), Лиманському (18), Торецькому (11) напрямках.

У Херсоні лунали вибухи

У Херсоні було чути звуки вибухів, повідомляли кореспонденти Суспільного близько півночі. В регіоні тривала з 19:51 25 вересня тривала повітряна тривога, а Повітряні сили попереджали про ударні БпЛА. Нині на Херсонщині дали відбій.

Гроссі назжвав зустріч із Путіним "своєчасним і важливим обміном думками"

Лідер Кремля Володимир Путін ввечері 25 вересня в Москві поговорив із гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

"Своєчасний і важливий обмін думками з президентом Росії Путіним щодо ядерної енергетики, нерозповсюдження та викликів у сфері ядерної безпеки та захищеності. Вдячний за підтримку неупередженої та професійної роботи МАГАТЕ", — прокоментував цю зустріч Гроссі.

