26 вересня — 1311-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Президент США Трамп під час зустрічі з президентом Туреччини Ердоганом заявив, що "дуже розчарований" Путіним, та додав, що "час зупинитися". Він також сказав, що Туреччина має припинити імпорт нафти з Росії.
- Уночі 25 вересня Сили безпілотних систем уразили три газорозподільчі станції на тимчасово окупованій території Луганщини.
- Перша леді України Олена Зеленська у Нью-Йорку зустрілася з першою леді США Меланією Трамп: обговорили зокрема співпрацю задля захисту українських дітей.
- Генсекретар НАТО Рютте заявив, що постачання американської зброї Україні, профінансоване союзниками, продовжуватиметься.
- 25 вересня РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові: сталися перебої з електропостачанням, людям радили запастися водою. Також Росія безпілотниками атакувала Суми: є влучання на території підприємств та житлового сектору.
Генштаб: від початку доби на фронті сталося 157 бойових зіткнень
Генеральний штаб Збройних сил України подав нове зведення станом на 22:00 25 вересня.
Він вказує, що від початку доби відбулося 157 бойових зіткнень на фронті. Армія РФ завдала 38 авіаційних ударів, скинувши 71 керовану авіабомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1440 дронів-камікадзе та здійснили 2991 обстріл позицій українських військ і населених пунктів.
Найбільше боєзіткнень було на Покровському (56), Новопавлівському (26), Лиманському (18), Торецькому (11) напрямках.
У Херсоні лунали вибухи
У Херсоні було чути звуки вибухів, повідомляли кореспонденти Суспільного близько півночі. В регіоні тривала з 19:51 25 вересня тривала повітряна тривога, а Повітряні сили попереджали про ударні БпЛА. Нині на Херсонщині дали відбій.
Гроссі назжвав зустріч із Путіним "своєчасним і важливим обміном думками"
Лідер Кремля Володимир Путін ввечері 25 вересня в Москві поговорив із гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.
"Своєчасний і важливий обмін думками з президентом Росії Путіним щодо ядерної енергетики, нерозповсюдження та викликів у сфері ядерної безпеки та захищеності. Вдячний за підтримку неупередженої та професійної роботи МАГАТЕ", — прокоментував цю зустріч Гроссі.