Помер російський пропагандист Тигран Кеосаян

Російський пропагандист Тигран Кеосаян помер після 8 місяців у комі.

Про це повідомила його дружина, головна редакторка російського пропагандистського телеканалу Russia Today (RT) Маргарита Симоньян.

У січні стало відомо, що Тигран Кеосаян пережив клінічну смерть впав у кому.

Тигран Кеосаян просував українофобні, сексистські, расистські та шовіністські наративи. Займався пропагандою, виправдовуючи російську агресію і воєнні злочини армії РФ в Україні. Внесений до бази "Миротворець", також до санкційних списків ЄС, Великої Британії та Канади. Через висловлювання про мову йому заборонили в'їзд до Казахстану.

Самій Симоньян у березні 2022 року заочно було повідомлено про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. У квітні 2024 року вона отримала другу підозру за поширення наративів Кремля.

Загалом подружжя з 2014 року виправдовує збройну агресію Росії проти України, осіб, які її здійснюють, та закликає до геноциду української нації.