"Час зупинитися". Трамп знову заявив, що "дуже розчарований" Путіним

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що “дуже розчарований Путіним”. Він додав, що вже “час зупинитися”.

Про це Трамп сказав під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таіпом Ердоганом в Білому Домі 25 вересня.

“Я думав, що ця війна буде однією з найлегших для вирішення. Але я дуже розчарований Путіним. Він боровся дуже запекло. Він бореться вже давно. І вони втратили мільйони. Вони втратили близько мільйона солдатів”, — сказав Трамп.

Він додав, що з усіма інтенсивними бомбардуваннями протягом останніх двох тижнів, росіяни майже не здобули жодної території.

“Подумайте про це. Вони майже не здобули жодної території. Росія витратила мільйони і мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси і життя, їхні життя. І вони практично не завоювали жодної території. Я думаю, що пора зупинитися. Я справді так думаю”, — сказав Трамп.