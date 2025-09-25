Перейти до основного змісту
"Час зупинитися". Трамп знову заявив, що "дуже розчарований" Путіним
"Час зупинитися". Трамп знову заявив, що "дуже розчарований" Путіним

Олена Богданьок
Анастасія Ізвощікова
Трамп знову заявив, що "дуже розчарований" Путіним
Президент США Дональд Трамп жестикулює під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом (на фото немає) в Овальному кабінеті, в той час як віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар США Марко Рубіо та міністр оборони США Піт Гегсет слухають, Білий дім у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 25 вересня 2025 року. REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що “дуже розчарований Путіним”. Він додав, що вже “час зупинитися”.

Про це Трамп сказав під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таіпом Ердоганом в Білому Домі 25 вересня.

“Я думав, що ця війна буде однією з найлегших для вирішення. Але я дуже розчарований Путіним. Він боровся дуже запекло. Він бореться вже давно. І вони втратили мільйони. Вони втратили близько мільйона солдатів”, — сказав Трамп.

Він додав, що з усіма інтенсивними бомбардуваннями протягом останніх двох тижнів, росіяни майже не здобули жодної території.

“Подумайте про це. Вони майже не здобули жодної території. Росія витратила мільйони і мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси і життя, їхні життя. І вони практично не завоювали жодної території. Я думаю, що пора зупинитися. Я справді так думаю”, — сказав Трамп.

