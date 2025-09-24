25 вересня — 1310-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН наголосив на необхідності реальних дій міжнародної спільноти під час воєнних конфліктів, критикуючи бездіяльність організації. Він додав, що міжнародне право не працює у повному об’ємі, коли "немає впливових друзів, які готові його відстоювати" та зброї.
- Європейський Союз розглядає можливість надання Україні так званого "репараційного кредиту" до 130 мільярдів євро. Остаточний розмір допомоги визначать після оцінки Міжнародного валютного фонду щодо потреб України у 2026–2027 роках.
- У Нью-Йорку держсекретар США Марко Рубіо провів зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, де повторив заклик президента Дональда Трампа зупинити вбивства та домогтися реального прогресу у врегулюванні війни проти України.
В ініціативу PURL із закупівлі американської зброї для України вклали вже $2,1 млрд — Зеленський на зустрічі з Рютте
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Зеленський серед іншого наголосив, що низка нещодавніх порушень повітряного простору країн-членів НАТО – це не помилки, а цілеспрямовані дії Росії.
Рютте з Зеленським обговорили ефективність і подальше розширення ініціативи PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом країн Північноатлантичного альянсу. За 2 місяці роботи програми її наповнення становить уже 2,1 млрд доларів.
Орбан і Трамп поговорили про Україну та енергопостачання Центральної Європи
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у середу, 24 вересня, розмовляв телефоном з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.
Трамп з Орбаном обговорили низку питань, зокрема стан війни в Україні, можливість миру, процеси у світовій економіці, ситуацію внаслідок введення мит США і питання енергопостачання Центральної Європи.
Сіярто розповів і про свої переговори з керівником російського МЗС Сергієм Лавровим. Говорили про "найважливіші питання" війни в Україні та двосторонню економічну й енергетичну співпрацю.
За словами міністра, Росія є надійним партнером у сфері енергопостачання. З географічних та фізичних причин не можна гарантувати належне енергозабезпечення Угорщини без російської нафти та газу. "Це не політичне, а не ідеологічне питання", — каже Сіярто.
У Харкові чули вибух
У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста — повідомили о 1:06 кореспонденти Суспільного. Тривога в місті триває з 21:56 попередньої доби.
У Миколаївській та Кіровоградській області через обстріли РФ затримуються поїзди
Унаслідок російських ударів на Миколаївщині та Кіровоградщині сталися знеструмлення окремих дільниць, повідомляє Укрзалізниця.
Попередньо, потерпілих немає. Пасажири та команди потягів №54/254 Одеса — Дніпро, Кривий Ріг, №8/7 Одеса — Харків наразі перебувають в укриттях. Цим же шляхом мають пройти поїзди №51/52 Запоріжжя — Одеса та №148/147 Київ — Одеса.
УЗ організувала резервні тепловози на всі знеструмлені ділянки, компанія обіцяє довезти всіх пасажирів, але будуть затримки.
Україна та Сирія відновлюють дипвідносини
Міністри закордонних справ України та Сирії Андрій Сибіга та Асаад аш-Шейбані підписали спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.
Про це повідомив у своїх соцмережах президент України Володимир Зеленський.
Також президенти обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм. "Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри", — додав Зеленський.