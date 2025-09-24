Орбан і Трамп поговорили про Україну та енергопостачання Центральної Європи

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у середу, 24 вересня, розмовляв телефоном з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Трамп з Орбаном обговорили низку питань, зокрема стан війни в Україні, можливість миру, процеси у світовій економіці, ситуацію внаслідок введення мит США і питання енергопостачання Центральної Європи.

Сіярто розповів і про свої переговори з керівником російського МЗС Сергієм Лавровим. Говорили про "найважливіші питання" війни в Україні та двосторонню економічну й енергетичну співпрацю.

За словами міністра, Росія є надійним партнером у сфері енергопостачання. З географічних та фізичних причин не можна гарантувати належне енергозабезпечення Угорщини без російської нафти та газу. "Це не політичне, а не ідеологічне питання", — каже Сіярто.