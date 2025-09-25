Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що постачання американської зброї Україні, профінансовані союзниками, продовжуватиметься.

Про це Рютте написав у соцмережі Х за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та його командою у середу, 24 вересня.

“НАТО продовжує надавати підтримку Україні, зокрема, постачаючи важливе американське озброєння та матеріали, що фінансують країни-члени НАТО. Ми продовжуємо тісно співпрацювати, щоб Україна могла захищати себе, поки ми працюємо над припиненням війни та встановленням тривалого миру”, — наголосив Рютте.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.

18 вересня представник НАТО розповів Суспільному, що до України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Найближчим часом очікуються нові постачання.

Після зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте 24 вересня Володимир Зеленський зазначив, що за два місяці від створення програми PURL її наповнення становить уже 2,1 мільярда доларів. Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн-учасниць ініціативи.