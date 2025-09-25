Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з першою леді США Меланією Трамп.

Про це Зеленська повідомила у соцмережах у четвер, 25 вересня.

"Обговорили спільні для нас цінності, передусім захист дітей і їхнього дитинства. Подякувала пані Меланії за підтримку України. Особливо – за увагу до дітей, які стали жертвами жорстокої війни Росії проти України. Зокрема, за лист – заклик до Путіна про мир для дітей", — написала Зеленська.

Вона додала, що не втомлюється повторювати, що дуже вірить у дієвість м’якої сили – у людяність, співпереживання та здатність змінювати реальність на краще. За словами першої леді, вона впевнена, що спільними зусиллями можна допомогти всім дітям, які потребують допомоги.

“Щиро вдячна Меланії Трамп за сьогоднішню зустріч і сподіваюся на подальшу співпрацю задля захисту найдорожчого у світі – наших дітей. Адже сьогодні їх захист – не просто спільна справа, а спільна відповідальність перед нашим майбутнім”, — зазначила перша леді.

Нагадаємо, у серпні під час зустрічі у Вашингтоні, президент України Володимир Зеленський передав Дональду Трампу лист Олени Зеленської до Меланії Трамп. У ньому висловловлювалась подяка першій леді США за її лист Путіну, у якому вона закликала його захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі.

"Пане Путін, ви можете самотужки відновити їхній мелодійний сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто служитимете Росії — ви служитимете самому людству", — йдеться в листі.