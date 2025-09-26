Словаччина висловила застереження щодо 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Словаччина на засіданні послів ЄС 26 вересня заявила застереження щодо ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії. Це не означає його блокування.

Про це Суспільному повідомили кілька дипломатів ЄС на умовах анонімності.

За словами одного зі співрозмовників, Братислава не заблокувала процес остаточно, проте саме вона висловила заперечення.

"Не стільки заблокувала, адже це означало б завершення процесу, але справді саме ця держава-член висловила заперечення", — сказав один із співрозмовників.

Інший дипломат уточнив, що позиція Словаччини була нечіткою і супроводжувалася тиском у питаннях енергетики та автомобільного ринку. При цьому він припустив, що за спиною Братислави може стояти Угорщина.

""Вони шантажують нас щодо інших речей. При чому було незрозуміло яких конкретно - йшлося зокрема про енергетику, транспорт", — сказав дипломат.

Інший дипломат додав, що питання щодо пакета санкцій мають "кілька держав-членів", тож робота триває, як і очікувалося.

Суспільне звернулося по коментар до МЗС Словаччини та постійного представництва Угорщини при ЄС.

Раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк писав, що саме Словаччина наразі блокує ухвалення нового пакету санкцій. За його словами, попри перші обговорення 26 вересня, "зелене світло" для санкцій навряд чи буде дано до самітів у Копенгагені наступного тижня.

Що відомо про 19 пакет санкцій ЄС проти РФ

19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Зараз він перебуває на розгляді країн-членів ЄС.

Єврокомісія запропонувала санкції проти Росії у сфері енергетики, фінансів та військових технологій. Серед санкцій проти енергетичного сектору — повна заборона транзакцій для "Роснефти" та "Газпромнефти", заморожування активів інших компаній.

Угорщина й Словаччина — дві країни ЄС, які отримують російську трубопровідну нафту через нафтопровід "Дружба".