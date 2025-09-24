ПАР готова прийняти можливу зустріч Зеленського та Путіна

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Південно-Африканська Республіка готова прийняти зустріч лідерів України та Росії. Україна готова до переговорів без попередніх умов.

Про це він повідомив на платформі Х після зустрічі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

Зеленський підкреслив, що на відміну від Росії, Україна готова до зустрічі на найвищому рівні без жодних попередніх умов.

"Дякую Сирілу Рамафосі за готовність ПАР прийняти таку зустріч і за залученість країни до мирного процесу", — додав президент.

Раніше повідомлялося, що щонайменше сім країн готові прийняти переговори лідерів України та Росії: Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина та три держави Перської затоки.

18 серпня 2025 року Трамп заявив, що після переговорів із Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Український лідер заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов". Лідер Кремля запросив Зеленського на переговори до Москви, проте Зеленський відмовився, а згодом запросив Путіна до Києва.