Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що керівник РФ Володимир Путін зберігає готовність до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але без підготовки це буде "піар-акцією, приреченою на провал".

Про це пишуть ТАСС та “РИА Новости” з посиланням на заяви Пєскова в інтерв'ю радіо РБК.

“Зустріч Путіна та Зеленського без підготовки — піар-акція, приречена на провал”, — заявив Пєсков.

Коментуючи пропозицію Путіна Зеленському провести зустріч у Москві, Пєсков заявив: “Чому б не приїхати, якщо ти відкритий для діалогу”.

Речник Кремля також заявив, що динаміка на фронті нібито показує, що "для тих, хто не хоче вести переговори зараз, завтра та післязавтра позиції будуть набагато гіршими".

Він додав, що телефонна розмова лідерів РФ і США — Путіна і Трампа — поки не запланована, але може бути швидко організована.

18 серпня 2025 року Трамп заявив, що після переговорів із Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Український лідер заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов". Лідер Кремля запросив Зеленського на переговори до Москви, проте Зеленський відмовився, а згодом запросив Путіна до Києва.