Зеленський заявив, що готовий залишити посаду президента після завершення війни

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його головна мета — завершити війну, і він готовий залишити посаду після встановлення миру.

Про це він заявив в інтервʼю у Show Axios.

Президент України додав, що звернеться до парламенту з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто припинення вогню.

"Моя мета — завершити війну, а не продовжувати балотуватися на посаду", — сказав глава держави.

23 вересня на полях високого рівня Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Зеленський зустрівся з Трампом. Він розповів, що обговорював з американським лідером можливість використати період припинення вогню для сигналу парламенту щодо організації виборів.

Зеленський також наголосив, що проблеми безпеки та вимоги Конституції України ускладнюють проведення голосування, проте він вважає, що вибори можливі. Президент визнає, що люди можуть "очікувати лідера з новим мандатом для ухвалення рішень, необхідних для довгострокового миру".

Раніше в інтервʼю Fow News Зеленський уточняв, що вибори в Україні можливі лише за умови співпраці та підтримки з боку партнерів Києва та якщо будуть гарантії безпеки, не вдаючись у подробиці.

2 січня 2025 року глава держави заявляв, що Конституція та закони України не дозволяють проведення президентських і парламентських виборів під час воєнного стану. Водночас він припускав, що, у разі закінчення "гарячої фази війни", парламент скасує воєнний стан в країні та призначить дату виборів.

Також він казав, що вибори без участі військових, українців з тимчасово окупованих територій та тих, хто виїхав за кордон, не будуть справедливими.

У листопаді 2023 року голови та делеговані представники депутатських фракцій і груп підписали меморандум, згідно з яким, вибори можливі не раніше, ніж через 6 місяців після завершення війни та дії воєнного стану. Водночас, за словами спікера Ради Стефанчука, парламент має сформувати законопроєкт щодо проведення виборів опісля завершення війни.