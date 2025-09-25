ГУР морськими дронами атакувало порти в Новоросійську й Туапсе у РФ — джерела

Бійці Головного управління розвідки Міноборони 24 вересня атакували морськими дронами чорноморські порти у Новоросійську й Туапсе, що у РФ.

Про це Суспільному повідомили джерела в українській розвідці.

За словами нашого співрозмовника, внаслідок атаки робота нафтоналивного комплексу компанії "Транснефть" та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу Новоросійська, була паралізована.

Саме там росіяни завантажують нафтою свої танкери, зокрема й ті, що входять до так званого тіньового флоту.

Також морські дрони ГУР уразили нафтоналивний пірс одного із найбільших терміналів РФ у порту Туапсе.

Джерела додали, що вказані пункти перевалки російської нафти сумарно здатні експортувати 2 мільйони барелів сировини на день.

Вдень 24 вересня губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв і міський голова Новоросійська Андрій Кравченко повідомляли, що безпілотники й морські дрони атакували місто. Внаслідок цього є загиблі й постраждалі.

За словами очільника регіону, під ударом опинився центр Новоросійська, поблизу однойменного готелю. Попередньо, відомо про двох загиблих, ще три людини постраждали. Крім того, пошкоджень зазнали п'ять житлових будинків, зокрема багатоквартирних, а також будівля готелю.

У компанії "Каспійський трубопровідний консорціум", яка займається транспортуванням казахстанської та російської нафти до світових ринків і керує нафтопроводом "Тенгіз — Новоросійськ", заявляли, що внаслідок ударів по Новоросійську пошкоджено їхній офіс, а також поранено двоє працівників компанії.