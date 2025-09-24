Рубіо зустрівся з Лавровим: США закликали Росію припинити війну проти України

Держсекретар США Марко Рубіо провів зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, де повторив заклик президента Дональда Трампа зупинити вбивства та домогтися реального прогресу у врегулюванні війни проти України.

Про це повідомив головний заступник речника Держдепартаменту Томмі Піготт.

Чиновники зустрілися на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Під час зустрічі Рубіо наголосив, що Москва має зробити суттєві кроки для досягнення тривалого та справедливого миру. Він підкреслив, що адміністрація президента Трампа очікує від російської сторони реальних дій, які продемонструють готовність до припинення агресії та пошуку дипломатичного рішення війни проти України.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова без жодних коментарів виклала два фото "зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств Росії та США" у своєму Telegram.

Згодом російське держагентство ТАСС повідомило, що зустріч тривала понад 50 хвилин.

Після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа її держсекретар Марко Рубіо кілька разів говорив з Лавровим телефоном.