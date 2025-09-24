Перейти до основного змісту
Рубіо зустрівся з Лавровим: США закликали Росію припинити війну проти України
СШАРОСІЯДИПЛОМАТІЯПОЛІТИКАПОЛІТИКАСВІТ

Рубіо зустрівся з Лавровим: США закликали Росію припинити війну проти України

Юрій Свиридюк
Розмір шрифту
Рубіо та Лавров
Державний секретар США Марко Рубіо (ліворуч у центрі) зустрічається з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим (праворуч у центрі) в рамках 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у готелі Lotte Palace, Нью-Йорк, США, 24 вересня 2025 року. AP/Stefan Jeremiah

Держсекретар США Марко Рубіо провів зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, де повторив заклик президента Дональда Трампа зупинити вбивства та домогтися реального прогресу у врегулюванні війни проти України.

Про це повідомив головний заступник речника Держдепартаменту Томмі Піготт.

Чиновники зустрілися на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Під час зустрічі Рубіо наголосив, що Москва має зробити суттєві кроки для досягнення тривалого та справедливого миру. Він підкреслив, що адміністрація президента Трампа очікує від російської сторони реальних дій, які продемонструють готовність до припинення агресії та пошуку дипломатичного рішення війни проти України.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова без жодних коментарів виклала два фото "зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств Росії та США" у своєму Telegram.

Згодом російське держагентство ТАСС повідомило, що зустріч тривала понад 50 хвилин.

Після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа її держсекретар Марко Рубіо кілька разів говорив з Лавровим телефоном.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок