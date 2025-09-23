24 вересня — 1309-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Увечері 23 вересня росіяни масовано атакували Харків безпілотниками. Протягом півгодини в місті пролунало щонайменше 16 вибухів. За даними керівника ОВА Синєгубова та міського голови Терехова, під ударами опинилися Холодногірський та Шевченківський райони.
- Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською 22 вересня прибув до Нью-Йорка. Він взяв участь у 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН та зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. За підсумками зустрічі з Трампом Зеленський сказав кореспондентці Суспільного, що "враження хороші, зустріч була "найповнішою".
- На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) стався десятий блекаут від початку окупації.
У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста
У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Армія РФ атакувала Запоріжжя, виникла пожежа в одному із районів міста
Армія РФ атакувала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в одному із районів міста. Попередньо, без постраждалих.
Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.
Внаслідок обстрілу армії РФ пошкоджені також і приватні оселі.