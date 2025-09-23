Перейти до основного змісту
Трамп заявив, що Україна має перемогти та повернути всю територію, Харків масовано атакували "Шахеди". 1309 день війни
Президент України Володимир Зеленський виступає під час двосторонньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН (ГА ООН) у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй 23 вересня 2025 року в Нью-Йорку. Getty Images/Chip Somodevilla

24 вересня — 1309-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

  • Увечері 23 вересня росіяни масовано атакували Харків безпілотниками. Протягом півгодини в місті пролунало щонайменше 16 вибухів. За даними керівника ОВА Синєгубова та міського голови Терехова, під ударами опинилися Холодногірський та Шевченківський райони.
  • Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською 22 вересня прибув до Нью-Йорка. Він взяв участь у 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН та зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. За підсумками зустрічі з Трампом Зеленський сказав кореспондентці Суспільного, що "враження хороші, зустріч була "найповнішою".
  • На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) стався десятий блекаут від початку окупації.

У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста

У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Армія РФ атакувала Запоріжжя, виникла пожежа в одному із районів міста

Армія РФ атакувала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в одному із районів міста. Попередньо, без постраждалих.

Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

Внаслідок обстрілу армії РФ пошкоджені також і приватні оселі.

