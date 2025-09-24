ЄС готує для України "репараційний кредит" на €130 млрд

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні так званого "репараційного кредиту" до 130 мільярдів євро. Остаточний розмір допомоги визначать після оцінки Міжнародного валютного фонду щодо потреб України у 2026–2027 роках.

Про це повідомили чиновники ЄС, близькі до переговорів, агентстві Reuters.

Позика базуватиметься на заморожених російських активах. Ініціативу надати Києву такий інструмент 10 вересня запропонувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Кредит планується спрямувати на підтримку воєнних зусиль України. Його Україна повертатиме лише після отримання репарацій від Росії за мирною угодою, а ризики за зобов’язаннями колективно нестимуть країни ЄС і, ймовірно, деякі держави G7.

Приблизно 210 мільярдів євро російських активів, які перебувають у Європі, зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear. З них 175 мільярдів євро вже перетворилися на готівку, що може стати основою для кредиту. Водночас ЄС спершу прагне повернути 45 мільярдів євро кредиту G7 ($50 млрд), узгодженого минулого року. Це залишить близько 130 мільярдів євро для нового механізму.

За словами єврокомісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса, рішення щодо суми ухвалять після оцінки МВФ. У Єврокомісії паралельно розробляють механізм використання заморожених російських активів без їхньої конфіскації, що є принциповим питанням для багатьох урядів ЄС та ЄЦБ.

Очікується, що схема репараційного кредиту передбачатиме створення спеціальної структури, яка отримуватиме кошти від Euroclear в обмін на безкупонні облігації, випущені Єврокомісією під гарантії ЄС і, ймовірно, урядів країн G7.