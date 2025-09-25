Україна тепер має дипломатичні відносини з Папуа Новою Гвінеєю

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зі своїм колегою з Папуа Нової Гвінеї Джастіном Ткаченком підписали спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між державами.

Про це написало українське МЗС увечері 25 вересня.

Угоду зафіксували на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Сибіга розповів, що Україна готова розвивати відносини з тихоокеанською державою у ключових сферах: глобальної продовольчої безпеки, цифрових технологій і гуманітарних ініціатив.

Ткаченко — новогвінейський політик українського походження. Він народився в Австралії, куди його дід емігрував з України у 1940-ві.

Українське зовнішньополітичне відомство зауважує, що підписання комюніке — це вже третє встановлення дипломатичних відносин цього року. Раніше відповідні спільні комюніке були підписані з Федеративною Республікою Сомалі (у квітні), а напередодні, так само на полях ГА ООН, встановили дипвідносини із Сирією після трирічної перерви. Підписання відбулося у присутності президентів Володимира Зеленського та Ахмеда аш-Шараа.