Зеленський в ООН заявив про слабкість міжнародних інституцій

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН наголосив на необхідності реальних дій міжнародної спільноти під час воєнних конфліктів, критикуючи бездіяльність організації.

Зеленський зазначив, що народи світу можуть говорити про свій біль на таких сценах, але навіть під час кровопролиття не отримують сигналів від міжнародних інституцій.

"Ось наскільки слабкими стали ці інституції. Чого можуть насправді очікувати від ООН або глобальної системи Судан, Сомалі, Палестина чи будь-який інший народ, що переживає війну? Протягом десятиліть лише заяви та заяви", — підкреслив президент.

Він нагадав про ситуацію в Газі та Сирії, де держави змушені просити міжнародну підтримку, але отримують її недостатньо.

"Сирія заслуговує на більш потужну підтримку з боку міжнародної спільноти. Люди продовжують гинути щотижня. Але перемир'я немає, бо Росія відмовляється", — сказав Зеленський.

Тиждень високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН

22 вересня 2025 року у США розпочався тиждень високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, де зібралися світові лідери. Ювілейна сесія Генасамблеї проходить під гаслом "Краще разом: 80 та більше років для миру, розвитку та прав людини".

Президент Володимир Зеленський, який очолює українську делегацію, планує провести зустрічі з понад 20 лідерами. Він вже зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Також на полях Генасамблеї ООН відбувся саміт щодо повернення українських дітей, викрадених Росією та запланований п’ятий саміт Кримської платформи.

Однією з центральних тем Генасамблеї є визнання держави Палестина — протягом останніх днів понад 10 країн, зокрема Велика Британія, Австралія, Канада, Данія й Португалія, заявили про визнання Палестини чи готовність зробити це.