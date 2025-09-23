Поліція США зупинила Макрона в Нью-Йорку через кортеж Трампа

Після виступу в ООН президент Франції Еммануеля Макрона на кілька хвилин опинився заблокованим у Нью-Йорку через проїзд кортежу Дональда Трампа.

Про це повідомляє французький телеканал BFM tv.

У понеділок, 22 вересня, після офіційного виступу в штаб-квартирі ООН, де Макрон оголосив про визнання Францією держави Палестина, він опинився заблокованим поліцією на вулиці через проїзд президентського кортежу Дональда Трампа.

Поліцейський повідомив президенту Франці: "Вибачте, пане президенте, наразі все заблоковано" а потім показав, що конвой наближається. Після кількох хвилин очікування рух відновили, але тільки для пішоходів. Це змусило Макрона продовжити переговори з Трампом просто на вулиці, коли він намагався дістатися до посольства Франції.

"Вгадай що, я зараз чекаю на вулиці, бо для тебе все перекрито", - посміхаючись, сказав Макрон у слухавку.

Відеоповідне відео розповсюдили в соцмережах.

Що відомо про визнання Палестини

22 вересня 2025 року світові лідери зібралися на засіданні ООН, щоб підтримати створення палестинської держави. Це відбулося майже через два роки після початку війни в Газі. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Париж визнає Палестину, і закликав "зберегти можливість рішення про дві держави".

До Франції долучилися Люксембург, Мальта, Монако та Бельгія. Раніше визнання палестинської державності оголосили Канада, Велика Британія, Португалія та Австралія. Президент Палестини Махмуд Аббас виступив із відеозверненням, пообіцявши реформи й вибори після припинення вогню.

Водночас Ізраїль і США виступили проти такого кроку. Вашингтон застеріг, що визнання Палестини лише ускладнить ситуацію. В Ізраїлі заявили, що це підірве перспективи миру, і попередили про можливу анексію частини Західного берега та санкції проти Парижа.

За даними палестинських органів охорони здоров’я, за два роки війни в Газі загинули понад 65 тисяч людей. Попри заклики міжнародної спільноти, уряд Ізраїлю відкидає будь-які плани створення Палестинської держави та продовжує військову кампанію проти ХАМАСу.

Україна визнає Палестинську державу ще з кінця 1980-х років, коли її визнала УРСР. В Києві діє посольство цієї держави, Україна має представництво в Раммалі на Західному березі. Україна не підтримує відносини із Сектором Гази, відколи там у 2005 році прийшов до влади ХАМАС.