Дрони в Данії: поліція каже про "компетентного оператора"

Данська поліція у вівторок, 23 вересня, повідомила, що дронами, через які у понеділок, 22 вересня, закривали аеропорт Копенгагена, керував “компетентний оператор”.

Про це пише Reuters.

Як зазначила поліція Данії, дронами, ймовірно, керував “компетентний оператор”, який прагнув продемонструвати певні здібності. Водночас наразі жодних підозрюваних не виявили.

“Ми дійшли висновку, що це був, як ми би сказали, досвідчений оператор, – заявив у вівторок журналістам начальник данської поліції Йенс Єсперсен. — Це людина, яка має можливості, бажання та інструменти, щоб продемонструвати свої здібності таким чином”.

Єсперсен додав, що поки зарано говорити про те, чи пов'язані між собою інциденти в Данії та Норвегії.

Він розповів, що дрони в Данії з'явилися з кількох різних напрямків, вмикаючи та вимикаючи світло, перш ніж зникнути через кілька годин.

Аеропорти Копенгагена та Осло, два найзавантаженіші в скандинавському регіоні, були закриті на кілька годин після того, як у понеділок пізно ввечері в їхньому повітряному просторі помітили дрони, внаслідок чого десятки тисяч пасажирів застрягли через перенаправлення рейсів.

Аеропорт Копенгагена був закритий на чотири години, коли в його безпосередній близькості помітили два чи три великі дрони, повідомили офіційні особи. А аеропорт Осло, за даними місцевої поліції, закривали на три години після двох спостережень, нагадує Reuters.

У вівторок журналістам повідомили, що Копенгаген перенаправив 31 рейс до інших аеропортів, що спричинило затримку або скасування близько 100 рейсів та вплинуло на пересування близько 20 000 пасажирів.

Закриття аеропортів відбулося після серії збоїв у роботі європейських аеропортів, які відбулися останніми днями.

Кібератака минулої п'ятниці вивела з ладу системи реєстрації та посадки , що постачає компанія Collins Aerospace, підрозділ RTX, що вплинуло на роботу лондонського аеропорту Хітроу та аеропортів Берліна та Брюсселя. Протягом вихідних і в понеділок наслідки кібератаки продовжували ускладнювати подорожі по всьому регіону.

22 вересня увечері поліція Данії та Норвегії повідомила про масштабні інциденти з дронами в Копенгагені та Осло.

Що передувало

19 вересня три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного РФ в Естонії, щоб висловити йому протест і передати ноту. Глава естонського МЗС Маргус Цахкна зазначив, що це вже четверте порушення повітряного простору над країною з боку РФ. Уряд Естонії вирішив ініціювати консультації із союзниками відповідно до статті 4 Північноатлантичної угоди.

Міністерство оборони Росії згодом заявило, що його літаки здійснювали плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградську область і не порушували повітряний простір країни Балтії.

Естонія заявила про скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН — вперше за 34 роки членства країни в організації.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їхньої нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

Росія порушила повітряний простір Румунії

13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. О 18:12 у небо підняли два винищувачі F-16, які близько 19:00 перехопили російський безпілотник "Shahed" над Дунаєм.

У Міністерстві оборони Румунії уточнили, що дрон не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози для цивільного населення. На інцидент відреагував президент України Зеленський, заявивши, що російський дрон перебував над Румунією 50 хвилин.