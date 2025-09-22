Влада Литви вже цієї осені планує розпочати надання реабілітаційних та психіатричних послуг українським дітям, яких Україна повертає з Росії.

Про це заявив радника міністра охорони здоров'я Литви Скірмантас Крункайтіс, передає LRT.

Надання такої допомоги українським дітям заплановано після надходження прохання Києва про цю підтримку.

"Ми вже перебуваємо на технічній стадії, а саме вирішуємо питання про те, коли діти зможуть почати їздити до Литви", — зазначив він, уточнивши, що перші українські діти повинні прибути до країни вже цієї осені.

За даними литовського Міністерства охорони здоров’я, діти проходитимуть лікування в установах медичної реабілітації, а для пом’якшення наслідків примусової депортації до РФ їм нададуть психіатричні послуги.

"Діти повинні відповідати певним критеріям реабілітації... Це або рухова реабілітація, або реабілітація дихальної системи. Основний критерій — наявність медичних показань. І найголовніше — наявність в Україні специфічних груп дітей, які були викрадені та вивезені до Росії", — пояснив Крункайтіс.

За його словами, неповнолітні діти приїжджатимуть до Литви разом із батьками, опікунами або іншими супровідними особами. Їхнє проживання та харчування також фінансуватимуть.

Крім цього радник міністра розповів, що Литва прийме стільки дітей, скільки дозволять можливості медичних установ країни.

"Попередньо можна сказати, що ми прийматимемо близько 15-20 дітей на місяць у всіх закладах охорони здоров'я Литви", — додав Крункайтіс.

Як пише видання, загалом планується приймати близько 150 дітей на рік. Для надання необхідних послуг такій кількості дітей разом з супровідними особами буде потрібно близько 400 тисяч євро на рік.

У 2025 році витрати на забезпечення цих послуг (до 100 тисяч євро) планується компенсувати коштом позик, а у 2026-му коштом Євросоюзу або іншими джерелами фінансування.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.