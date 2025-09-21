Британські винищувачі Typhoon почали патрулювання в небі Польщі

Бойові літаки Великої Британії Typhoon 20 вересня здійснили свій перший патруль над Польщею в межах місії НАТО "Східний вартовий".

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Лондон розповів, як увечері 20 вересня два британські винищувачі вилетіли з авіабази RAF Coningsby в Лінкольнширі за підтримки літака RAF Voyager, щоб стежити за польським повітряним простором. Винищувачі благополучно повернулися до Британії рано вранці 21 вересня.

Патрулювання має на меті захищати Польщу від повітряних загроз з боку Росії, включно з безпілотниками. Місія Північноатлантичного альянсу розпочалася, як відомо, через вторгнення 19 російських дронів у Польщу 10 вересня.

Перед початком патрулів британський міністр оборони Джон Гілі відвідав базу Typhoon. Він нагадав, що перші прольоти винищувачів над Польщею відбуваються в дні, коли Сполучене Королівство відзначає 85-ту річницю битви за Британію у Другій світовій війні, а "Велика Британія і Польща мають спільну трагічну історію".

Гілі додав, що польоти Королівських військово-повітряних сил надіслали "чіткий сигнал: повітряний простір НАТО буде захищено".

Раніше до Польщі свої літаки відправили Чехія та Франція.

Що відомо про програму "Східний вартовий"

Нова військова місія НАТО "Східний вартовий" стартує в Польщі та Румунії після порушень їхнього повітряного простору російськими безпілотниками.

12 вересня 2025 року генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що головним завданням місії стане нейтралізація загроз, пов’язаних із використанням безпілотників. До операції залучать сили та ресурси кількох країн-членів НАТО, серед яких Данія, Франція, Велика Британія та Німеччина. Вона включатиме як традиційні засоби оборони, так і спеціальні елементи протидії дронам.

19 вересня 2025 року президент Фінляндії Александер Стубб підкреслив, що Європа має переймати досвід України у протидії дронам, а сама місія спрямована на посилення оборони південно-східного флангу Альянсу.

Операція розпочинається на тлі повторних порушень повітряного простору Польщі й Румунії російськими безпілотними апаратами. Обидві держави є членами НАТО, тож Альянс заявляє про готовність оперативно реагувати на такі інциденти.