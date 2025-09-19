Франція відправила до Польщі винищувачі

Франція направила три винищувачі Rafale до Польщі для виконання завдань операції НАТО "Східний вартовий". Це реакція після порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Після факту порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками 10 вересня 2025 року французькі ВПС розгорнули в Польщі три винищувачі Rafale у межах операції "Східний вартовий". Це рішення має на меті посилити пильність і оперативне реагування НАТО на східному фланзі.

Французькі пілоти несуть чергування у дві зміни та працюють у режимі оперативного реагування (QRA), перебуваючи в цілодобовій готовності до перехоплення загроз. Вони діють у координації з польськими ВПС та іншими силами альянсу. Раніше до Польщі свої літаки відправляла Чехія.

Що відомо про програму "Східний вартовий"

Нова військова місія НАТО "Східний вартовий" стартує в Польщі та Румунії після порушень їхнього повітряного простору російськими безпілотниками.

12 вересня 2025 року генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що головним завданням місії стане нейтралізація загроз, пов’язаних із використанням безпілотників. До операції залучать сили та ресурси кількох країн-членів НАТО, серед яких Данія, Франція, Велика Британія та Німеччина. Вона включатиме як традиційні засоби оборони, так і спеціальні елементи протидії дронам.

19 вересня 2025 року президент Фінляндії Александер Стубб підкреслив, що Європа має переймати досвід України у протидії дронам, а сама місія спрямована на посилення оборони південно-східного флангу Альянсу.

Операція розпочинається на тлі повторних порушень повітряного простору Польщі й Румунії російськими безпілотними апаратами. Обидві держави є членами НАТО, тож Альянс заявляє про готовність оперативно реагувати на такі інциденти