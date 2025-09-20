21 вересня — 1305-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- У Польщі виявили уламки імовірно останнього з розшукуваних російських дронів, які прилетіли до країни в ніч з 9 на 10 вересня.
- Двопартійна група сенаторів США представила законопроєкт, який зобов’язує Вашингтон передавати заморожені російські активи у США Україні кожні 90 днів.
- Президент Зеленський підписав три укази про запровадження санкцій проти чиновників, бізнесменів і причетних до порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму, пропагандистів і проросійських діячів з Молдови.
- Далекобійні дрони СБУ та ЗСУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу «Куйбишев – Тихорецьк» у Самарській та Волгоградській областях РФ.
- Зеленський підтвердив, що під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку зустрінеться з президентом США Трампом.
Стубб: Росія не має права голосу щодо гарантій безпеки для України
Президент Фінляндії Александер Стубб в інтерв'ю британському Guardian запевнив, що ідея майбутніх гарантій безпеки для України — це готовність європейських країн до військової взаємодії з Росією, якщо вона після мирної угоди раптом знову вирішить напасти на Україну.
"Гарантії безпеки по суті є засобом стримування. Цей засіб стримування має бути правдоподібним, а щоб бути правдоподібним, він має бути сильним", — зазначив Стубб.
Він додав, що гарантії набудуть чинності лише після укладення мирної угоди між Україною та РФ. Водночас Москва не матиме права вето щодо їхнього формату.
"Росія не має абсолютно жодного права голосу в суверенних рішеннях незалежної національної держави (...) Тому для мене не є питанням, чи погодиться Росія, чи ні. Звичайно, вона не погодиться, але це не має значення", — каже президент.
Про рух російських дронів попередили в ПС
Повітряні сили о 0:20 написали про рух російських БпЛА на сході Сумщини та півночі Харківщини. Дрони тримають курс на південь.