Стубб: Росія не має права голосу щодо гарантій безпеки для України

Президент Фінляндії Александер Стубб в інтерв'ю британському Guardian запевнив, що ідея майбутніх гарантій безпеки для України — це готовність європейських країн до військової взаємодії з Росією, якщо вона після мирної угоди раптом знову вирішить напасти на Україну.

"Гарантії безпеки по суті є засобом стримування. Цей засіб стримування має бути правдоподібним, а щоб бути правдоподібним, він має бути сильним", — зазначив Стубб.

Він додав, що гарантії набудуть чинності лише після укладення мирної угоди між Україною та РФ. Водночас Москва не матиме права вето щодо їхнього формату.

"Росія не має абсолютно жодного права голосу в суверенних рішеннях незалежної національної держави (...) Тому для мене не є питанням, чи погодиться Росія, чи ні. Звичайно, вона не погодиться, але це не має значення", — каже президент.