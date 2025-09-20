Зеленський підписав укази про застосування нових санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський у суботу, 20 вересня, підписав укази про застосування нових санкцій України проти РФ.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

“Три пакети санкцій було мною підписано. Зокрема, проти пропагандистів, які допомагають Росії, проти різних осіб, які ведуть бізнес на окупованій території та наповнюють бюджет Росії, підтримують цю систему зла, а також проти осіб, які дестабілізують Молдову в інтересах Москви. Україна допомагає Молдові, і ми зацікавлені в стабільності нашого сусіда – в успіху Молдови”, — зазначив Зеленський.

Президент додав, що цей тиждень наблизив узгодження 19-го пакету санкцій проти російської агресії, який очікується на затвердження.

“Швидко синхронізуємо пакет в Україні. Енергоресурси Росії обмежуються. Також інфраструктура тіньового флоту: буде новий тиск. Також криптовалютні схеми, які росіяни використовують саме для обходу санкцій: Європа буде протидіяти”, — наголосив президент.

Він додав, що українські пропозиції до санкційного пакету Євросоюзу багато в чому враховані.

“Ми постійно ведем цю роботу з кожним нашим партнером, і, звісно, передусім з Європейським Союзом і також з Групою семи. Ми очікуємо сильних санкційних кроків також від Сполучених Штатів Америки – Європа свою частину роботи виконує”, — сказав Зеленський.

19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій проти Росії. ЄС має намір заборонити імпорт російського зрідженого газу, криптоплатформи і транзакції у криптовалюті. Окрім того, хочуть заборонити систему кредитних карток "Мир", повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Для остаточного ухвалення пакету санкцій його має ще одностайно підтримати Рада ЄС, тобто всі країни-члени Євросоюзу.