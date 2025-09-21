Зеленський зустрінеться з понад 20 лідерами країн світу під час Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустрінеться з понад двома десятками лідерами різних країн з усіх частин світу під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це президент повідомив під час звернення за 21 вересня.

За словами президента, зустрічі відбудуться з представниками країн-партнерів України.

"Перші зустрічі – вже завтра. Плануємо також на тижні зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки. Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією, – саміт дійсно глобальний щодо цього", — сказав Зеленський.

Також Зеленський зауважив, що США мають доєднатись до санкцій проти Росії, які цього тижня оголошували та розглядали: Євросоюз, Велика Британія, Японія, Австралія тощо.

"Тиск на російський нафтовий флот, на російську торгівлю енергоресурсами. Тиск на всі російські схеми обходу санкцій, зокрема через криптовалюту. Дякую Європі за цей тиск. Упевнений: має бути хід Сполучених Штатів. Путін має вірити, що Сполученим Штатам не все одно і що сильні кроки будуть", — наголосив президент.

Раніше стало відомо, що президент України Зеленський та президент США Трамп зустрінуться наступного тижня під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

За словами Зеленського, під час зустрічі з Трампом він планує обговорити питання гарантій безпеки, зокрема, "отримати сигнали, наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні".

Також під час Генасамблеї ООН відбудеться саміт щодо повернення українських дітей, викрадених Росією, а також п’ятий саміт міжнародної Кримської платформи.