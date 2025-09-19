20 вересня — 1305-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що триває операція Сил оборони України на Донеччині, на Добропільському напрямку. Просування українських військ у глибину оборони противника складає від 3 до 7 кілометрів.
- Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову першою військовою омбудсманкою України. Він підписав відповідний закон №13266, а також — указ про створення Офісу військового омбудсмана, який контролюватиме дотримання прав військових, резервістів, тероборонців та розглядатиме скарги.
- Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій проти Росії. ЄС має намір заборонити імпорт російського зрідженого газу, криптоплатформи і транзакції у криптовалюті. Окрім того, хочуть заборонити систему кредитних карток "Мир".
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що Україна та Росія зараз ведуть переговори лише з гуманітарних питань, які стосуються звільнення військовополонених.
"Мені це не подобається" — Трамп про винищувачі Росії в Естонії
Президенту США Дональду Трампу "не подобається" те, що три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії. Про це Трамп сказав, спілкуючись із журналістами в Білому домі 19 вересня.
"Мені це не подобається. Це може бути великою проблемою. Я повинен це перевірити. Скоро я коротко з цим ознайомлюся", — прокоментував президент.