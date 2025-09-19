"Мені це не подобається" — Трамп про винищувачі Росії в Естонії

Президенту США Дональду Трампу "не подобається" те, що три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії. Про це Трамп сказав, спілкуючись із журналістами в Білому домі 19 вересня.

"Мені це не подобається. Це може бути великою проблемою. Я повинен це перевірити. Скоро я коротко з цим ознайомлюся", — прокоментував президент.