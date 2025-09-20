Двопартійна група сенаторів США представила законопроєкт, який зобов’язує Вашингтон регулярно передавати заморожені російські активи у США Україні.

Про це йдеться у повідомленні комітету Сенату США із міжнародних відносин.

Закон передбачає перепрофілювання заморожених російських суверенних активів, що зберігаються в Сполучених Штатах, для передачі Україні кожні 90 днів. Він базується на Законі про відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для України, який був прийнятий у квітні 2024 року.

Авторами законопроєкту є сенатори США Джин Шахін (демократка від штату Нью-Гемпшир), Шелдон Вайтхаус (демократ від штату Род-Айленд), Джим Ріш (республіканець від штату Айдахо), Чак Грасслі (республіканець від штату Айова), Річард Блюменталь (демократ від штату Коннектикут) та Ліндсі Грем (республіканець від штату Південна Кароліна).

Сенаторка Шахін зазначила, що війна Росії в Україні спричинила "приголомшливі руйнування та втрати людських життів, і Путін повинен бути притягнутий до відповідальності".

"Перепрофілювання заморожених суверенних активів Росії є необхідним кроком для забезпечення України ресурсами для самооборони та відновлення її громад. Важливо, що такий підхід дозволяє нам продовжувати підтримувати Україну без додаткових витрат для американських платників податків", — сказала вона.

Сенатор Вайтхаус зазначив, що заморожені суверенні активи Росії є "найбільш підходящою ціллю для надання Україні підтримки, необхідної їй для захисту та відбудови".

"REPO 2.0 спонукатиме адміністрацію Трампа та наших союзників з G7 розпочати конфіскацію заморожених російських активів і розподіл їх між Україною за встановленим графіком, щоб посилити економічний тиск на Путіна", — сказав законодавець.

Сенатор Ріш нагадав, що сьогодні понад 300 мільярдів доларів російських суверенних активів залишаються замороженими у всьому світі.

"Враховуючи жорстокість Росії щодо українського народу, було цілком правильно, що кошти російського уряду у США були вилучені та перепрофільовані, щоб допомогти Україні відбудуватися відповідно до Закону про REPO. Тепер закон заохочуватиме наших союзників використовувати російські активи у своїх країнах для того ж самого та забезпечить прагматичне використання активів, що знаходяться під контролем США", — сказав він

Сенатор Блюменталь зазначив, що наявність графіка вилучення російських активів дасть Україні "впевненість у цій підтримці та продовжить притягати до відповідальності фінансових спонсорів режиму Путіна".

Заморожені активи РФ та ініціатива ERA від G7 та ЄС

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордоном виявили заморожені активи Банку Росії на майже 280 мільярдів євро. Понад дві третини з них — в Євросоюзі.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 мільярда євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 мільярда, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використати відсотки від заморожених російських активів для виділення Україні 50 мільярдів доларів. Проте США вимагають від ЄС чітких гарантій, що кредит для України можна буде повністю "погасити" активами в ЄС, оскільки спливає термін санкцій Євросоюзу проти Росії.

Згодом у Вашингтоні заявили, що не розблокують російські активи, допоки Москва не виплатить Києву репарації в повному обсязі.

У жовтні 2024-го лідери країн Групи семи (G7) погодили Україні кредит на 50 мільярдів доларів, який погашатимуть коштом прибутків від заморожених російських активів.

10 грудня торік США оголосили про виділення Україні позики у 20 мільярдів доларів, яка буде погашена коштом заморожених активів РФ, Євросоюз надасть до 35 мільярдів, Велика Британія виділила майже 3 мільярди через механізм G7.