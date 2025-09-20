Перейти до основного змісту
Зеленський під час Генасамблеї ООН зустрінеться із президентом США Трампом
Зеленський під час Генасамблеї ООН зустрінеться із президентом США Трампом

Катерина Бельмас
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, 20 вересня 2025 року. Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський на полях Генеральної Асамблеї ООН зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом.

Про це президент України Зеленський розповів на зустрічі із журналістами, передає кореспондент Суспільного.

"Готуємось до Генеральної Асамблеї ООН. Буде велика кількість двосторонніх зустрічей. Бізнес, технології, оборонка, “мінерал-діл”. Це будемо об'єднано економічною великою зустріччю. Ну і зустріч з Президентом Сполучених Штатів Америки. Також, скоріш за все, зустріч перших леді України і Сполучених Штатів щодо гуманітарного питання, щодо дітей", — сказав Зеленський.

