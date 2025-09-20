Зеленський під час Генасамблеї ООН зустрінеться із президентом США Трампом

Президент України Володимир Зеленський на полях Генеральної Асамблеї ООН зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом.
Про це президент України Зеленський розповів на зустрічі із журналістами, передає кореспондент Суспільного.
"Готуємось до Генеральної Асамблеї ООН. Буде велика кількість двосторонніх зустрічей. Бізнес, технології, оборонка, “мінерал-діл”. Це будемо об'єднано економічною великою зустріччю. Ну і зустріч з Президентом Сполучених Штатів Америки. Також, скоріш за все, зустріч перших леді України і Сполучених Штатів щодо гуманітарного питання, щодо дітей", — сказав Зеленський.
