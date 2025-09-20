"Мені це не подобається" — Трамп про винищувачі РФ в Естонії

Президенту США Дональду Трампу "не подобається" те, що три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії.

Про це Трамп сказав, спілкуючись із журналістами в Білому домі 19 вересня.

"Мені це не подобається. Це може бути великою проблемою. Я повинен це перевірити. Скоро я коротко з цим ознайомлюся", — прокоментував президент, відповідаючи на запитання кореспондентів.

19 вересня три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного РФ в Естонії, щоб висловити йому протест і передати ноту. Глава естонського МЗС Маргус Цахкна зазначив, що це вже четверте порушення повітряного простору над країною з боку РФ.

На тлі останнього випадку уряд Естонії вирішив ініціювати консультації із союзниками відповідно до статті 4 Північноатлантичної угоди. Росія поки ніяк не коментувала подію.

А міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалєне в своєму акаунті в Х нагадала, як Туреччина у 2015 році збила російський бомбардувальник Су-24, коли той улетів у турецьке небо.

"Три російські винищувачі над Таллінном — ще одне переконливе свідчення того, що "Східний вартовий" давно назрів. Північно-східний кордон НАТО випробовують не просто так. Ми маємо бути рішучими", — заявляє Шакалєне.