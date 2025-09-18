У Польщі перевірять майже 4 тисячі укриттів

Після порушення повітряного простору російськими дронами Польща почала перевірку укриттів. Перевірили вже 2 тисячі об'єктів, всього обійдуть майже 4 тисячі сховищ.

Про це 18 вересня повідомило Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

Будівництво та реконструкція укриттів нині для міністерства — одне з пріоритетів урядової Програми захисту населення та цивільної оборони. Місцева влада отримує для захисту цивільного населення на 2025-2026 роки майже 5 мільярдів злотих (понад 50 млрд грн).

Якщо в будівлі не обладнане аварійне укриття, власнику або керівнику закладу пропонують субсидію на його побудову, ідеться в пресрелізі польського уряду.

Так звані об'єкти колективного захисту влада поділила на місця тимчасового укриття та захисні споруди. Вони своєю чергою поділяються на укриття та сховища.

Станом на 12 вересня (тобто за два дні після нальоту дронів РФ) доручили провести майже 4 тисячі перевірок на об'єктах по всій Польщі. На 17 вересня провели понад 2 тисячі таких візитів. З них понад 1000 захисних споруд можуть виконувати захисні функції.

Перевіркою бомбосховищ у Польщі нині займаються дві служби: Державна пожежна служба та районна інспекція будівельного нагляду.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. 16 вересня польські медіа повідомили, що дах могла пошкодити ракета польського винищувача F-16, а не російський дрон.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі Альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників". До операції долучаться Данія, Франція, Велика Британія та Німеччина.

14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про перебування на території країни військових держав-членів НАТО у межах операції "Східний вартовий".