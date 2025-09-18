Польща та Україна співпрацюватимуть у сфері виробництва морських дронів

Міністри оборони України та Польщі Денис Шмигаль та Владислав Косиняк-Камиш повідомили, що країни співпрацюватимуть у сфері виробництва дронів. Польща особливо зацікавлена у виробництві морських дронів.

Про це повідомили міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш та міністр оборони України Денис Шмигаль під час спільної пресконференції у Києві 18 вересня, передає кореспондентка Суспільного.

"Наша спільна мета — створювати польсько-українські фірми в домені безекіпажних морських і повітряних систем. Посли наших країн мають наблизити ці компанії до виробництва, а цей візит покликаний зламати всі перепони. І я вірю, що це станеться", — сказав Владислав Косиняк-Камиш.

Міністр оборони Польщі наголосив, що Україна вже купує озброєння у приватних та державних виробників Польщі, тому польські бізнеси вже працюють в Україні.

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Польща зголосилась залучати до програми SAFE Євросоюзу українських виробників.

"Польща — один із найбільших отримувачів коштів за цією програмою. Тому це хороший додаток до того бюджету, який Польща уже затвердила, наближаючись до стандартів НАТО і навіть їх перевищуючи, з врахуванням ось цих всіх внесків, які можливо реалізувати через європейські програми", — сказав Денис Шмигаль.

Шмигаль також зауважив, що співпраця між Україною та Польщею у сфері морських дронів — це лише початок.

Що відомо про програму SAFE

У березні 2025 року Єврокомісія запропонувала створити механізм SAFE. Програма передбачає спільні запозичення та видачу кредитів державам-членам ЄС, а також партнерам, зокрема, Україні, для реалізації проєкту щодо посилення оборонного потенціалу та розвитку європейського оборонно-промислового комплексу.

Наприкінці квітня стало відомо, що Єврокомісія інвестує 910 мільйонів євро у межах Європейського оборонного фонду (European Defence Fund), до якого вперше можуть бути залучені українські оборонні підприємства. Наприкінці травня ЄС погодив створення фонду.

SAFE (Support for Ammunition and armaments for Europe) — новий фінансовий інструмент ЄС обсягом 150 мільярдів євро. Його мета — стимулювання спільного виробництва оборонної продукції в межах ЄС, зокрема боєприпасів, дронів та систем ППО.

Позики надаватимуться на довгострокових і вигідних умовах. Виробництво має базуватись щонайменше на 65% компонентів, що походять з ЄС, України або країн EEA/EFTA. Також передбачена обмежена участь третіх країн за відповідними угодами, якщо це сприятиме обороноздатності Євросоюзу та підтримці України.