Словаччина та Угорщина заявили, що чинитимуть опір тиску президента США Дональда Трампа щодо скорочення імпорту російської нафти та газу, доки країни-члени Європейського Союзу не знайдуть достатніх альтернативних поставок.

Про це пише Bloomberg.

“Перш ніж ми зможемо повністю взяти на себе зобов’язання, нам потрібно створити відповідні умови, інакше ми ризикуємо серйозно зашкодити нашій промисловості та економіці”, – заявила журналістам у Братиславі в середу міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова .

Міністерка наголосила, що спочатку має бути створена достатня інфраструктура для підтримки альтернативних маршрутів.

Як пише Bloomberg, йдеться про опір новому тиску з боку Трампа, щоб усі держави ЄС припинили імпорт російських енергоносіїв, що вдарить по Словаччині та Угорщині.

Міністр кабінету міністрів Угорщини Гергей Гуляш повторив, що його країна відхилить ініціативи ЄС, які загрожують безпеці її енергетичних поставок.

Сакова сказала, що вона чітко висловила позицію Словаччини під час переговорів з міністром енергетики США Крісом Райтом у Відні цього тижня. Вона додала, що посадовець Трампа висловив розуміння, водночас визнавши, що США повинні стимулювати енергетичні проєкти в Європі.

Минулими вихідними Трамп заявив, що готовий запровадити “значні” санкції проти російської нафти, якщо європейські країни зроблять те саме. Уряд у Братиславі готовий закрити свої енергетичні зв'язки з Росією, якщо та матиме достатню інфраструктуру для транспортування обсягів, сказала Сакова.

“Поки у нас є альтернативний маршрут, а пропускна здатність транспортування достатня, Словаччина не має проблем із диверсифікацією”, – сказала міністерка.

Повне припинення поставок з Росії становило б ризик, за її словами, оскільки Словаччина розташована на самому кінці альтернативних шляхів постачання із Заходу.

Як нагадує агентство, Словаччина та Угорщина, країни, що не мають виходу до моря та межують з Україною, історично залежали від російської нафти та газу. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році обидві країни запустили кілька ініціатив з диверсифікації.

Словаччина імпортує близько третини своєї нафти з неросійських джерел через трубопровід Адрія, що проходить через Балкани та Угорщину, і уклала низку гнучких контрактів із західними постачальниками газу. Тим не менш, чиновники з оточення прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який підтримував зв'язки з Кремлем і відвідував Москву, вважають російські поставки стратегічно важливими.

Угорщина вважає санкції ЄС проти Росії неефективними та продовжуватиме блокувати кроки, які загрожують її поставкам, заявив Гуляш на брифінгу для преси в Будапешті.

“Коли це безпосередньо суперечитиме угорським інтересам, наприклад, щодо закупівлі енергоносіїв, тоді ми накладемо вето”, – сказав Гуляш.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить санкції проти Росії тоді, коли країни НАТО перестануть імпортувати нафту з РФ.

Трамп повідомив, що відмова країн НАТО від його умов щодо припинення імпорту нафти та запровадження мит проти Китаю лише витрачатиме "час, енергію та гроші" США у намірах припинити війну, яку розпочала Росія проти України.

Нафту з Росії імпортують Словаччина та Угорщина. Країни імпортують близько 200 тисяч — 250 тисяч барелів російської нафти на день, що еквівалентно приблизно 3% попиту ЄС на нафту.