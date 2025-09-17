У середу, 17 вересня, президент США Дональд Трамп розпочав свій другий державний візит до Великої Британії. Урочистий прийом відбудеться у Віндзорському замку. Король Чарльз та королівська сімʼя підготували для американського лідера парадний кортеж, артилерійський салют, військове авіашоу та бенкет.

Про це пише Reuters.

За даними видання, це стане наймасштабнішим військовим прийомом на честь державного візиту в історії Британії.

Як пише Reuters, Трамп давно проявляє симпатії до британської монархії, зокрема у Truth Social він раніше писав: "Я люблю короля Чарльза".

Також Тармп став першим політиком, якого монарх запросив двічі. Адже зазвичай президенти США, які перебувають на другому терміні не отримують запрошення на державний візит. Натомість їх запрошують на чай чи обід із монархом, як це було у випадку Джорджа Буша та Барака Обами.

Про що говоритимуть

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сподівається використати візит для зміцнення "особливих відносин" між країнами. Основна увага під час переговорів буде зосереджена на поглибленні економічних звʼязків, інвестиціях, тарифах та питаннях підтримки України.

Зокрема, прессекретар Стармера назвав державний візит "історичною можливістю", що відбувається "в критично важливий момент для глобальної стабільності та безпеки".

У четвер 18 вересня переговори продовжаться в заміській резиденції прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера — Чекерс-Манор у Бакінгемширі. Питання геополітики стануть ключовою темою обговорення.

Крім того, премʼєр сподівається, що увага до монархії дозволить відвести фокус від чутливих тем, зокрема питань свободи слова та відставки британського посла у США Пітера Мандельсона, якого підозрюють у зв’язках із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.

Програма візиту

У середу 17 вересня програма візиту буде присвячена церемоніалу. Дональда і Меланію Трамп зустрінуть принц Вільям і його дружина Кейт. Пізніше до президентського подружжя долучаться король Чарльз і королева Камілла для кортежного проїзду територією замку за участю 1300 військовослужбовців.

Члени королівської родини також покажуть президенту та першій леді історичні експонати з Королівської колекції, пов’язані зі США. Після цього Дональд і Меланія Трамп відвідають каплицю Святого Георгія, де покладуть вінок на могилу королеви Єлизавети, яка приймала їх під час першого державного візиту у 2019 році.

Перед державним бенкетом відбудеться проліт військових літаків, під час якого король і президент виголосять промови.

Крім того, під час урочистостей у Віндзорі діятиме масштабна військова операція, а в Лондоні 1600 правоохоронців забезпечуватимуть контроль за протестами руху "Stop the Trump Coalition".

Нагадаємо, увечері 16 вересня президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до Великої Британії з другим державним візитом. Їхній літак приземлилися в аеропорту Лондон-Станстед близько 21:00 за місцевим часом.

У чому звинувачують Епштейна

Фінансиста та мільярдера Джеффрі Епштейна у липні 2019 року звинуватили у торгівлі людьми з метою сексуалізованої експлуатації. За версією слідства, він з 2002 по 2005 роки піддав сексуалізованому насильству неповнолітніх дівчат у своєму будинку, а також платив їм за секс і змушував приводити ровесниць.

Вперше Епштейна заарештували 2005 року після звинувачень у тому, що він заплатив за секс 14-річній дівчині, проте 2008-го, відбувши 13 місяців ув'язнення, він звільнився.

Разом з Епштейном у справі проходила його подруга Гіслейн Максвелл, яку звинуватили у вербуванні неповнолітніх. У серпні 2019 року, через місяць після ув'язнення, Епштейн скоїв самогубство у тюремній камері. Максвелл 2022-го засудили на 20 років за пособництво у розбещенні дівчаток-підлітків. Вона наполягає на своїй невинності.