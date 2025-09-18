Україна та Польща підписали меморандум щодо навчання управління дронами

Польща підписала з Україною меморандум щодо співпраці у навчанні управління дронами. Польща отримає доступ до програмного забезпечення для спостереження за атаками Росії.

Про це повідомили міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш та міністр оборони України Денис Шмигаль під час спільної пресконференції у Києві 18 вересня, передає кореспондентка Суспільного.

Україна та Польща створять Спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем, повідомив Денис Шмигаль. Метою групи буде:

сприяти обміну оперативними знаннями та досвідом у сфері БпЛА;

розробляти та тестувати методи застосування та протидії безпілотникам, інтегрувати інноваційні технології;

зміцнювати взаємосумісність між Збройними силами України та Польщі та забезпечувати сумісність зі стандартами НАТО.

У Польщі створять полігон для навчання управління дронами за підтримки Норвегії. Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш запросив міністра оборони України Дениса Шмигаля відвідати цей полігон.

"Дуже важливо координувати роботу десятків різноманітних підрозділів та обладнання: від засобів радіоелектронної боротьби й радарів різного рівня до акустичних датчиків для виявлення низьковисотних дронів. Це питання, коли і які сили залучити: збити дешевий дрон-приманку, нейтралізувати безпілотник, що може завдати мільйонних збитків, чи перехопити ракету Patriot вартістю близько $3 млн. Ми готові навчати наших польських друзів координувати всю цю складну систему", — сказав Денис Шмигаль щодо деталей співпраці між Україною та Польщею.

Також Денис Шмигаль повідомив, що Україна готова навчити представників Польщі як створювати "лінію дронів" у координації з різноманітними системами РЕБ для того, щоб дрони були активною частиною відбиття нападу.

Міністр оборони України повідомив, що Україна надасть доступ представника Польщі до окремих програм для спостереження за атаками Росії, які можуть бути направлені на Польщу.

"Ми готові до співпраці та навчання наших солдатів", — сказав під час пресконференції Владислав Косиняк-Камиш.

Польський міністр оборони також сказав, що Польща вже провела тренінги на своїй території для 23 тисяч українських військових.

Раніше стало відомо, що міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у четвер, 18 вересня, приїхав у Київ.

Польща зацікавлена у навчанні відбиття дронових атак через російських дроновий обстріл країни 10 вересня.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників".

За його словами, до операції залучать ресурси низки країн-членів, зокрема Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини. Операція передбачатиме як традиційні військові можливості, так і спеціальні елементи, пов’язані з використанням безпілотних літальних апаратів.

14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про перебування на території країни військових держав-членів НАТО у межах операції "Східний вартовий".

Новина доповнюється…